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СКА — «Сочи»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

СКА — «Сочи»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ в Санкт-Петербурге
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Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ СКА – «Сочи».

Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 1.60.

«СКА набрал отличную форму: в последнем матче дома команда прервала длительную победную серию минского «Динамо». Александр Никишин показывает высокий уровень игры и был признан лучшим защитником прошлой недели в КХЛ. В последних пяти матчах капитан СКА набрал 6 (2+4) очков. Постепенно набирает форму и Сергей Толчинский, для которого сезон складывается непросто: у него 3 (2+1) очка в пяти встречах. Армейцы идут на серии из трёх побед и имеют отличные шансы её продлить.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ХК Сочи
Сочи
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сочи» — последняя команда Западной конференции. Хотя у клуба были удачные отрезки, поражений всё равно больше. В последний месяц команда, кажется, уже мысленно в отпуске — семь поражений подряд. В этом сезоне соперники встречались трижды, и СКА ведёт в противостоянии 2-1. В заключительном очном матче регулярного чемпионата хозяева должны уверенно побеждать. Учитывая их мощную атаку и последние результаты, ожидаю победу СКА с разницей в две шайбы.

Моя ставка: СКА с форой (-1,5) шайбы», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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