«Локомотив» — «Нефтехимик»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 14 марта

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Нефтехимик».

Ставка: индивидуальный тотал «Нефтехимика» больше 1.5 за 1.95.

«Вы удивитесь, если я вам скажу, что первое поражение в нынешнем сезоне «Локомотив» потерпел в пятом матче сезона в Нижнекамске, где проиграл местному «Нефтехимику» со счётом 0:1?

Надеюсь, что да. Та игра прошла 14 сентября и стала для ярославцев пятой в сезоне. До этого были повержены «Металлург» (3:2), «Лада» (3:0), СКА (2:0) и «Куньлунь» (6:2). Разница шайб к 14 сентября была 14:4. И вот «Нефтехимик» сумел остановить этот «бронепоезд», а единственную шайбу забросил Никита Хоружев. Она стала для него первой в КХЛ и первой в сезоне. К новому противостоянию с «Локомотивом» 14 марта 2025 года у Никиты Хоружева набралось уже 14 шайб и ещё 17 голевых передач.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 марта 2025, пятница. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

А самое ценное для Хоружева и его команды то, что из 14 шайб сразу четыре стали победными. Недавний гол на последних секундах во Владивостоке, важная шайба в домашнем матче против «Динамо». Победный гол из сентября против «Локомотива». Растёт парень, растёт новая звёздочка в «Нефтехимике».

Сам клуб продолжает решать задачу по выходу в плей-офф с восьмого места в таблице Восточной конференции. Нижнекамцам после Ярославля предстоит поездка в Тольятти, потом в Москву к «Спартаку», и останется два домашних матча с «Адмиралом». Задача — набрать максимум очков и ждать осечки от «Сибири».

«Локомотив» уже выиграл Западную конференцию, остаётся совсем чуть-чуть для того, чтобы выиграть Кубок Континента. Это будет второй трофей в этом сезоне. Первым был Кубок Открытия. У железнодорожников, помимо матча с «Нефтехимиком», остаётся встреча с «Адмиралом» дома и выезд в Москву, где пройдут два матча — с ЦСКА и московским «Динамо».

Сам «Локомотив» выглядит на финише регулярки не так идеально, как на протяжении всего сезона. Такая траектория устроила бы любой другой клуб, но ярославцы так высоко задрали свою собственную планку, что проигрыш даже одного отдельного взятого периода вызывает массу вопросов.

Мне думается, что для «Локомотива» происходящее сейчас — благо. Лучше сейчас набить эти шишки и быть ещё более готовым к плей-офф. Тем более такой специалист, как Никитин, обладает большим опытом и наверняка понимает, как реагировать на подобные вещи.

Теперь к прогнозу. Я не думаю, что «Нефтехимик» выиграет у «Локомотива» в основное время. Выбирать победу «Локомотива» тоже неудобно: коэффициент маленький, а в большую разницу шайб я не верю. Выбирал, выбирал и остановился на таком варианте — «Нефтехимик» забьёт больше 1.5 шайбы.

Рискованно, но 2 гола в очень важном матче — не бог весть какая задача для команды Олега Леонтьева. К тому же в воротах может сыграть Мельничук, а не Исаев», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».