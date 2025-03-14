«Калгари» — «Колорадо»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Калгари» – «Колорадо».

Ставка: победа «Колорадо» за 1.95.

«Эвеланш» в шикарной форме: команда набирает очки в семи матчах подряд, из них шесть побед. Единственное поражение за этот отрезок случилось в последней игре – в серии буллитов с «Миннесотой» (1:2 Б). В невероятной форме находится Натан Маккиннон: он первым в лиге достиг отметки в 100 очков, а в последних пяти встречах набрал 11 (4+7) очков.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 15 марта 2025, суббота. 04:00 МСК Калгари Флэймз Калгари Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

На его фоне игроки «Калгари» выглядят менее убедительно. Для «Флэймз» сейчас ключевой отрезок сезона – команда активно борется за место в плей-офф. Пока оно сохраняется, но конкуренты дышат в спину. В последних семи матчах канадский клуб потерпел пять поражений, три из них – в дополнительное время. Статистически «Калгари» уступает «Колорадо» практически по всем ключевым параметрам.

В начале февраля команды уже встречались, и тогда «Лавины» одержали победу (4:2). В марте их ждут ещё две очные встречи, и многое говорит о том, что предстоящая игра в Калгари завершится очередной победой гостей. Моя ставка: победа «Колорадо», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».