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«Калгари» — «Колорадо»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

«Калгари» — «Колорадо»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Калгари» – «Колорадо».

Ставка: победа «Колорадо» за 1.95.

«Эвеланш» в шикарной форме: команда набирает очки в семи матчах подряд, из них шесть побед. Единственное поражение за этот отрезок случилось в последней игре – в серии буллитов с «Миннесотой» (1:2 Б). В невероятной форме находится Натан Маккиннон: он первым в лиге достиг отметки в 100 очков, а в последних пяти встречах набрал 11 (4+7) очков.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На его фоне игроки «Калгари» выглядят менее убедительно. Для «Флэймз» сейчас ключевой отрезок сезона – команда активно борется за место в плей-офф. Пока оно сохраняется, но конкуренты дышат в спину. В последних семи матчах канадский клуб потерпел пять поражений, три из них – в дополнительное время. Статистически «Калгари» уступает «Колорадо» практически по всем ключевым параметрам.

В начале февраля команды уже встречались, и тогда «Лавины» одержали победу (4:2). В марте их ждут ещё две очные встречи, и многое говорит о том, что предстоящая игра в Калгари завершится очередной победой гостей. Моя ставка: победа «Колорадо», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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