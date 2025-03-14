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«Авангард» — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Омске

«Авангард» — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Омске
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Трактор».

Ставка: ТБ 5 за 1.70.

«Трактор» едет в Омск после болезненного щелчка по носу, полученного в Казани. Понятно, что второй раз подряд челябинцы вряд ли проиграют 2:6. Но фаворитами их называть тоже не стал бы. Поражение от «Ак Барса» ярко высветило одну из главных слабостей нынешней уральской команды. А именно – неумение побеждать вопреки неблагожелательному судейству. Столкнувшись со спорными решениями арбитров, подопечные Гру начинают нервничать, хватать ещё больше глупых штрафов и оправдывать все неудачи происками рефери.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А ведь «Авангард» в последнее время судят более чем комплиментарно, так что «Трактору» и тут будет из-за чего понервничать. Вторым козырем хозяев очевидно являются более хорошие на данный момент игровые кондиции. У «ястребов» 12 побед подряд, и выдыхаться после такого рывка они явно пока не собираются. Конечно, матч с челябинцами будет упорным – но, скорее всего, сибиряки оформят чёртову дюжину выигрышей. Да ещё и оформят её в красивом ключе. Много забивать умеют и одни и другие, так что в этой встрече будет минимум 6-7 голов», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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