СКА — «Сочи»: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ в Санкт-Петербурге

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Сочи».

Ставка: победа СКА с форой (-2) за 1.70.

«В трёх предыдущих встречах сезона питерцы и сочинцы наколотили друг другу аж 27 шайб! Когда на льду эти соперники, хоккей никогда не бывает скучным. Так что смело берите космический тотал выше 7 заброшенных. Тем более что у СКА, судя по последним матчам, наладилась игра в атаке, у многих нападающих, как говорится, «пошло». Уж если таким серьёзным соперникам как ЦСКА, «Магнитка» и минское «Динамо», подопечные Ротенберга забивают по три-четыре, то гостям из подвала Западной конференции много забросить сам бог велел.

Но при этом ставить на разгромную победу хозяев не стал бы. Черноморцы постоянно упираются именно во встречах со СКА, и нередко это приводит к сенсациям. Таким как победа в Питере 5:2 в ноябре прошлого года. Сопротивляться гости будут и теперь. Вряд ли они сумеют повторить свой осенний подвиг, выигрыш невских армейцев куда более вероятен», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».