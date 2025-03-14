«Лас-Пальмас» — «Алавес»: ставка Игоря Семшова на игру Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Лас-Пальмас» — «Алавес».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.60.

«На стадионе «Гран Канария» состоится матч 28-го тура испанской Ла Лиги между «Лас-Пальмасом» и «Алавесом». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и ведут борьбу за сохранение места в высшем дивизионе Испании.

«Лас-Пальмас» занимает 19-е место, набрав 24 очка в 27 матчах. Команда переживает затяжной кризис и не может одержать победу в последних 10 встречах (две ничьих и восемь поражений). В последних двух домашних матчах «Лас-Пальмас» уступил «Вильярреалу» (1:2) и «Барселоне» (0:2), а на выезде сыграл вничью с «Вальядолидом» (1:1) и проиграл «Бетису» (0:1). Сандро Рамирес является лучшим бомбардиром команды с восемью голами в сезоне.

«Алавес» располагается на 18-й строчке с 26 очками. В последних пяти встречах команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения. В предыдущих турах «Алавес» дома уступил «Хетафе» (0:1) и «Эспаньолу» (0:1), сыграл вничью с «Леганесом» (3:3) и «Мальоркой» (1:1) на выезде, а также одержал победу над «Вильярреалом» (1:0) на своём поле. У «Алавеса» лидер команды Кике Гарсия в этом сезоне забил 11 голов.

Учитывая форму команд, не жду от них результативной игры в очном матче. Поставлю на тотал меньше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».