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«Лас-Пальмас» — «Алавес»: кто фаворит матча Примеры, ставки и коэффициенты

«Лас-Пальмас» — «Алавес»: кто фаворит матча Примеры, ставки и коэффициенты
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14 марта в матче 28-го тура испанской Примеры «Лас-Пальмас» примет «Алавес». Встреча пройдёт на стадионе «Гран Канария» в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Алавеса» предлагается с коэффициентом 2.65, что составляет приблизительно 37% вероятности. Победа «Лас-Пальмаса» оценивается коэффициентом 3.00, вероятность чуть ниже. Ничейный исход можно найти в линии за 3.20.

Испания — Примера . 28-й тур
14 марта 2025, пятница. 23:00 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Не начался
Алавес
Витория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В то же время аналитики уверены, что матч «Лас-Пальмас» — «Алавес» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.18.

В 2025 году «Лас-Пальмас» не одержал ещё ни одной победы. Проиграл семь из девяти последних матчей чемпионата Испании и опустился на предпоследнее место в турнирной таблице первенства. А ещё вылетел из Кубка Испании, разгромно уступив середняку Сегунды «Эльче» (0:4).

Нынешнему «Лас-Пальмасу» самое место в зоне вылета. Про «Алавес» того же не скажешь, однако он набрал лишь на два очка больше и расположился на 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от занимающего 15-е место «Эспаньола» составляет два очка.

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