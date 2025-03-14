«Дженоа» — «Лечче»: кто фаворит матча Серии А, какие прогнозы

В пятницу, 14 марта, на стадионе «Луиджи Феррарис» в городе Генуя состоится матч «Дженоа» — «Лечче», который откроет программу 29-го тура чемпионата Италии. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Дженоа» предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно составляет 47% вероятности. Победа «Лечче» оценивается в 4.60, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.00.

Аналитики также прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.27. Самый вероятный счёт — 1:0 в пользу хозяев.

«Лечче» забил только в одном из пяти последних матчей. А именно с «Миланом», когда потерпел поражение со счётом 2:3. В Геную клуб отправляется в качестве андердога. Совершенно естественно. Мало того, что он проиграл в трёх предыдущих турах чемпионата Италии, так ещё и соперник находится в более приличном состоянии.

У «Дженоа», разумеется, есть ряд своих проблем. Однако на отрезке из пяти предыдущих туров пришлось мириться всего с одним поражением — во встрече с миланским «Интером» (0:1), который, между прочим, лидирует в Серии А. Да и поражение это случилось на выезде, а дома команда чувствует себя сейчас гораздо лучше: выиграла три из четырёх матчей.