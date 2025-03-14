Эксперты назвали шансы Мирры Андреевой победить Игу Швёнтек в Индиан-Уэллсе

15 марта россиянка Мирра Андреева и польская теннисистка Ига Швёнтек сыграют в матче 1/2 финала турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Поставить на победу второй ракетки мира Швёнтек можно по коэффициенту 1.62. Шансы Андреевой добиться успеха оцениваются котировкой 2.40.

Андреева после победы на турнире в Дубае продолжает выигрывать и в США. Она одержала победы в 10 матчах подряд и стала самой юной полуфиналисткой турнира в Индиан-Уэллсе со времен Марии Шараповой. На пути к полуфиналу она прошла Варвару Грачёву, Клару Таусон, Елену Рыбакину и Элину Свитолину. Сделать ставку на чемпионство россиянки можно с коэффициентом 4.70.

Ига Швентек на пути к полуфиналу обыграла Каролин Гарсию, Даяну Ястремскую. Каролину Мухову и Чжэн Циньвэнь. Сделать ставку на её итоговую победу в Индиан-Уэллсе можно с котировкой 2.45.

Швентек и Андреева встречались в этом сезоне на турнире в Дубае. Тот матч выиграла россиянка — 6:3, 6:3.