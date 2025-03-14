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Законопроект об увеличении отчислений букмекеров до 3% внесут в Госдуму

Законопроект об увеличении отчислений букмекеров до 3% внесут в Госдуму
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Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении до 3% отчислений букмекерских контор на развитие спорта, сообщает ТАСС.

Законопроект предполагает изменения в законе «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Согласно документу, размер отчислений букмекеров на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта, детско-юношеского спорта и массового спорта увеличится до 3% от выручки. Сейчас букмекеры отчисляют 2%.

«Увеличение процента целевых отчислений и повышение их минимального размера позволит компенсировать негативные последствия распространения азартных игр, уменьшить финансовый разрыв между доходами игорного бизнеса и его вкладом в общественно значимые сферы, а также усилить участие букмекерской индустрии в долгосрочном финансировании российского спорта и спортивной инфраструктуры», — говорится в документе.

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