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22 млрд рублей перечислили букмекеры федерациям олимпийских видов спорта в 2024 году

22 млрд рублей перечислили букмекеры федерациям олимпийских видов спорта в 2024 году
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Замминистра спорта Российской Федерации Александр Никитин на заседании комитета Совфеда по социальной политике заявил, что в 2024 году федерации олимпийских видов спорта в России получили от букмекеров 22 млрд рублей.

Крупнейшим получателем стал Российский футбольный союз, на долю которого пришлось 5,4 млрд рублей. Федерация настольного тенниса получила 2,5 млрд рублей, Федерация тенниса России — 1,7 млрд рублей, Федерация хоккея России — 1,5 млрд рублей.

Кроме того, заместитель министра привёл данные по букмекерскому финансированию иных спортивных организаций в прошлом году: неолимпийские федерации получили 3,1 млрд рублей, профессиональные федерации и лиги — 2,3 млрд рублей, паралимпийские федерации — 0,9 млрд рублей.

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