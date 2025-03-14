В России могут открыть казино, ориентированные на иностранцев

Первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов предложил создать в России игорные зоны, ориентированные на иностранцев, сообщает издание «Сенатинформ».

По словам Абрамова, среди россиян стало не модно посещать казино или рассказывать о своих выигрышах и проигрышах. Работа заведений, ориентированных на иностранцев, может принести ощутимые дополнительные вливания в бюджеты разных уровней.

При этом, согласно статистике, на протяжении последних лет посещаемость четырёх действующих на территории России игорных зон стабильно растёт. Представители индустрии связывают увеличение числа гостей с превращением игорных кластеров в центры событийного туризма и с ростом спроса на неигровые услуги. Выручка заведений от основного вида деятельности также заметно увеличивается.