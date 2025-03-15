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«Вильярреал» — «Реал» Мадрид: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

«Вильярреал» — «Реал» Мадрид: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании
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В субботу, 15 марта, на стадионе «Керамика» в городе Вильярреал состоится матч 28-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Реал» Мадрид. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу мадридского «Реала» предлагается с коэффициентом 2.23, что приблизительно составляет 44% вероятности.

Победа «Вильярреала» оценивается в 3.10, в то время как на ничейный исход можно поставить за 4.00.

Аналитики также прогнозируют, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.42. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (7.20).

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