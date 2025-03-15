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«Вильярреал» — «Реал»: прогноз «Чемпионата»

«Вильярреал» — «Реал»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал» Мадрид.

Ставка: «Вильярреал» не проиграет + обе забьют за 2.45.

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«Сливочные» не так убедительны в чемпионате Испании. Перед 28-м туром располагаются на втором месте в турнирной таблице, набрав 57 очков. У лидирующей «Барселоны» столько же, но лучше дополнительные показатели и есть перенесённая игра с «Осасуной» в запасе. А тут ещё и «Атлетико» на пятки наступает.

И «Вильярреал» — отнюдь не тот соперник, с которым можно отдохнуть и раздобыть лёгких очков. «Вильярреал» в нынешнем сезоне борется за путёвку в Лигу чемпионов. Располагается на пятой строчке, отставая от топ-4 на пять очков. При этом имеет игру в запасе, а потому может значительно сократить отставание от «Атлетика» из Бильбао. Ситуация рабочая.

И «жёлтая субмарина» работает! Во-первых, выиграла в три из пяти предыдущих матчей в Ла Лиге при единственном необъяснимом поражении от «Алавеса» (0:1). Во-вторых, демонстрирует яркий футбол на домашнем стадионе. Из 12 домашних матчей уступила лишь в двух. Забила при этом суммарно 28 голов, а пропустила — 19. Весело и действенно.

Кроме того, «Вильярреал» потерпел всего одно поражение от мадридского «Реала» за восемь прошлых очных встреч на родном стадионе «Керамика». Если учесть еврокубковую усталость гостей, хозяева вполне могут рассчитывать на очки снова. Вместе с тем ждём и голы с обеих сторон, ведь такое часто бывает в очных противостояниях.

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