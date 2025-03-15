«Манчестер Сити» — «Брайтон»: прогноз и ставка на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Брайтон».

Ставка: «Брайтон» не проиграет за 2.27.

«Манчестер Сити» перед 29-м туром располагался на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 47 очков. Отставание от замыкающего четвёрку лидеров «Челси» составляет два очка. «Брайтон» благодаря ударной серии поднялся на седьмое место, у него 46 очков.

Матч ответственный, а у «горожан» есть определённые проблемы с этим. Настроиться должным образом получается не всегда. В прошлом туре АПЛ проиграли конкуренту по борьбе за медали «Ноттингему» (0:1), до того уступили «Ливерпулю» (0:2) и «Арсеналу» (1:5) — оппонентам принципиальным. Дерби с «Манчестер Юнайтед» в первом круге тоже проиграли — 1:2.

Более того, подопечные Хосепа Гвардиолы потерпели поражение и от «Брайтона» в первом круге. Открыли счёт в первом тайме, до концовки имели преимущество, но с 78-й по 83-ю минуту пропустили дважды и потеряли все возможные очки. Дело было в Брайтон энд Хоув, но обычно «чайки» время от времени дают бой «горожанам» на любом поле.

С учётом нестабильности «Манчестер Сити», вполне можно поверить в новую сенсацию от «Брайтона». По крайней мере, он снова может дать бой и как минимум не проиграть. А совсем уж простой вариант с подстраховкой — победа гостей с форой (+1). При таком раскладе в случае минимальной победы хозяев произойдёт возврат средств.