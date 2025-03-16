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Названы шансы ЦСКА победить «Акрон» в чемпионате России

Названы шансы ЦСКА победить «Акрон» в чемпионате России
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В воскресенье, 16 марта, на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре состоится матч 21-го тура чемпионата России «Акрон» — ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 13:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно равно 47% вероятности.

Победа «Акрона» оценивается в 4.10 (24%), в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.40 (29%).

Аналитики также прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.

Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (7.00).

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