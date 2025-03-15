«Акрон» — ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу «Акрон» — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА не проиграет + обе забьют за 2.15.

Подопечные Заурбека Тедеева выиграли три из четырёх последних туров Российской Премьер-Лиги, забив суммарно шесть мячей на данном отрезке. Отдельно, разумеется, стоит похвалить Артёма Дзюбу, который записал на свой счёт три гола из этих шести. Плюс забил «Спартаку».

Воодушевлённый Дзюба способен на многое, и ЦСКА в предстоящем матче явно не будет так легко, как было в первом круге. Тогда удалось дома выиграть всухую, со счётом 4:0. Теперь сохранить ворота нетронутыми не выйдет.

Армейцы на днях победили московское «Динамо» (2:1) в первой встрече полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Забили два мяча, один из которых — гол-красавец Секу Койта. Однако пропустили сами. На выезде они играют даже лучше, чем дома. Вот только «Акрон» должен быть сейчас в хорошем состоянии, поэтому бой дать способен. Проверим голы в обе стороны.

Коэффициент на «обе забьют» букмекеры дают нормальный. Но если хочется умножить выигрыш, можно добавить сюда ставку на то, что гости не проиграют. Как бы кто ни хвалил «Акрон», а статус и уровень ЦСКА заметно выше. И ладно красно-синие переживали бы спад, но они очень бодро возобновили сезон. Так что Х2 через ОЗ смотрится перспективно.