Букмекеры оценили шансы «Спартака» выиграть у «Зенита»

16 марта состоится матч 21-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» примет «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.55, что равно приблизительно 39% вероятности.

Победа «Зенита» оценивается коэффициентом 3.10 (31%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.30 (30%).

В то же время аналитики считают, что матч «Спартак» — «Зенит» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.14.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.