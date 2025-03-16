Назван самый вероятный счёт матча «Спартак» — «Зенит»

16 марта состоится матч 21-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» примет «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.55, что равно приблизительно 39% вероятности.

Победа «Зенита» оценивается коэффициентом 3.10 (31%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.30 (30%).

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.14.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82. Самый вероятный исход — ничья 1:1 (5.80). На победу «Спартака» со счётом 1:0 дают 7.50, 1:0 в пользу «Зенита» идёт за 8.60.

Чуть ниже оценивается вероятность нулевой ничьей — 9.60.