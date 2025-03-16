Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Назван самый вероятный счёт матча «Спартак» — «Зенит»

Назван самый вероятный счёт матча «Спартак» — «Зенит»
Комментарии

16 марта состоится матч 21-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» примет «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Материалы по теме
«Спартак» — «Зенит». В Москве ждали этого больше семи лет
«Спартак» — «Зенит». В Москве ждали этого больше семи лет

Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.55, что равно приблизительно 39% вероятности.

Победа «Зенита» оценивается коэффициентом 3.10 (31%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.30 (30%).

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.14.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82. Самый вероятный исход — ничья 1:1 (5.80). На победу «Спартака» со счётом 1:0 дают 7.50, 1:0 в пользу «Зенита» идёт за 8.60.

Чуть ниже оценивается вероятность нулевой ничьей — 9.60.

Материалы по теме
«Ростов» — «Краснодар». Южное дерби «Зенит» и «Спартак» не порадует
«Ростов» — «Краснодар». Южное дерби «Зенит» и «Спартак» не порадует
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android