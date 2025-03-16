«Спартак» — «Зенит»: прогноз на матч в Москве

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит».

Ставка: «Спартак» победит за 2.55.

Вот уже семь лет кряду «Спартак» не может обыграть «Зенит» в РПЛ. Представляется отличный шанс прервать эту серию. До досадного поражения в игре предыдущего тура с «Рубином» (1:2) красно-белые одержали семь побед в чемпионате России подряд. Больше было только 25 лет назад.

Подопечные Семака выиграли лишь четыре из восьми предыдущих встреч чемпионата России. Мало того что победили только борющиеся за выживание клубы, так ещё и ни разу за этот период времени не забили больше двух мячей. А ведь показатель xG у петербуржцев самый высокий в лиге. Очень много моментов транжирят.

«Спартак» идёт на втором месте по ожидаемым голам, но реализовывает больше. «Народная команда» реабилитировалась после поражения от «Рубина», выбив из Кубка России «Акрон» (3:2). Очень классный футбол показывают подопечные Станковича, отменно комбинируют на чужой половине поля.

Однако не только мощной атакой хороша «народная команда». Она имеет лучший показатель по ожидаемым пропущенным голам. Наиболее слаженно защищаются москвичи именно на своём поле. Заключить пари на их победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55.