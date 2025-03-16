«Арсенал» — «Челси»: определён фаворит лондонского дерби

В воскресенье, 16 марта, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Челси». Стартовый свисток лондонского дерби запланирован на 16:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.83, что приблизительно равно 54% вероятности.

Победа «Челси» оценивается в 4.60, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.90.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.