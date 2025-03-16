«Арсенал» — «Челси»: прогноз и ставка на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру «Арсенал» — «Челси».

Ставка: обе забьют за 1.80.

Ожидается возвращение Букайо Саки, и это хорошая новость. С другой стороны, подопечные Микеля Артеты демонстрируют приличную результативность даже без лидеров атаки. Девять голов в двух играх с ПСВ тому подтверждение. Тренерский штаб удачно нашёл альтернативные сочетания.

«Арсеналу» сейчас надо сосредоточиться на внутренней арене, где идёт борьба за путёвки в Лигу чемпионов на следующий сезон. Отрыв от «Челси», замыкающего топ-4 АПЛ, составляет шесть очков. Не так уж много. Как вы поняли, «аристократы» тоже хотят в главный евротурнир, а потому в предстоящем матче будут цепляться за результат.

И шансы, надо сказать, у подопечных Энцо Марески есть. Да, они неожиданно покинули Кубок Англии на достаточно ранней стадии, зато продолжают выступление в Лиге конференций. Кстати, на евроарене есть реальная возможность поднять над головой трофей, ведь из серьёзных конкурентов разве что «Бетис» и «Фиорентина».

В последнее время «Челси» выступает здорово. После поражения от «Астон Виллы» (1:2) провёл четыре встречи в разных турнирах, каждую из которых выиграл. Общий счёт — 8:1. Конечно, сохранить ворота нетронутыми на сей раз будет трудно, соперник гораздо сильнее предыдущих. Однако рассчитывать на голы в обе стороны гости в дерби могут.