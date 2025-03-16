«Ростов» — «Краснодар»: прогноз и ставка на матч чемпионата России

16 марта состоится матч 21-го тура чемпионата России, в котором «Ростов» примет «Краснодар». Южное дерби пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в городе Ростов-на-Дону. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с тем же коэффициентом, что и на выигрыш «Краснодара» — 2.70.

Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет приблизительно 26% вероятности.

В то же время аналитики считают, что матч «Ростов» — «Краснодар» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.86.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.