«Ростов» — «Краснодар»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Ростов» — «Краснодар».

Ставка: «Краснодар» победит за 2.70.

Несмотря на расставание с Валерием Карпиным, возобновил сезон РПЛ «Ростов» весьма неплохо. Сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1) и победил «Оренбург» (2:1). Показал классный футбол, с наличием идеи и желания. Правда, многовато упустил отличных моментов.

Команда Мурада Мусаева проигрывает реже всех в лиге (всего лишь одно поражение), ничьих только многовато — семь штук. Впрочем, краснодарцам свойственно выдавать серии. Начали сезон с трёх мирных исходов, потом 11 побед подряд, а затем – опять череда потерь очков.

Разгромив во встрече предыдущего тура «Пари Нижний Новгород» (3:0), команда Мусаева прервала пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате России. По идее теперь должны пойти одна победа за другой. Заключить пари на то, что сыграет П2, можно с коэффициентом 2.70.

Краснодарцы выиграли 8 из 11 последних южных дерби, включая товарищеские встречи. Бо́льшая часть побед, конечно, одержана на своём поле, но в этом сезоне «быки» на выезде выступают даже лучше, чем дома (шесть побед против четырёх ничьих). Необходимо и в этот раз зацепиться за три очка. Чемпионская гонка вынуждает повышать темп.