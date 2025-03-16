Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Атлетико» Мадрид — «Барселона»: букмекеры назвали фаворита

«Атлетико» Мадрид — «Барселона»: букмекеры назвали фаворита
Комментарии

16 марта в матче 28-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» примет «Барселону». Встреча пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Материалы по теме
«Атлетико» — «Барселона». «Реал» удружил Флику и Левандовскому
«Атлетико» — «Барселона». «Реал» удружил Флику и Левандовскому

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 2.32, что равно приблизительно 43% вероятности.

Победа «Атлетико» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики уверены, что матч «Атлетико» — «Барселона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.51.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50.

Материалы по теме
«Спартак» — «Зенит». В Москве ждали этого больше семи лет
«Спартак» — «Зенит». В Москве ждали этого больше семи лет
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android