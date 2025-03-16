«Атлетико» — «Барселона»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

16 марта в матче 28-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» примет «Барселону». Встреча пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 2.32, что равно приблизительно 43% вероятности.

Победа «Атлетико» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики уверены, что матч «Атлетико» — «Барселона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.51.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50.