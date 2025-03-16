«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: прогноз и ставка на финал Кубка лиги

В воскресенье, 16 марта, на нейтральном поле стадиона «Уэмбли» в Лондоне состоится матч финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение ливерпульцам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.69, что приблизительно равно 59% вероятности.

Победа «Ньюкасла» оценивается в 4.90, в то время как на ничейный исход в основное время можно поставить за 4.20.

Аналитики также прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70, гол в каждом тайме доступен за 1.65.