«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: прогноз на финал Кубка лиги

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру «Ливерпуль» — «Ньюкасл».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.10.

Единоличный и неоспоримый лидер АПЛ, который до недавнего момента также считался фаворитом Лиги чемпионов, накануне из этой самой Лиги чемпионов и вылетел. Теперь вымотанные и расстроенные ливерпульцы должны найти где-то силы на титульный матч, который по накалу будет ничуть не слабее предыдущего. Плюс Трент Александер-Арнольд получил травму лодыжки и не сыграет, а заменить его нельзя.

У «сорок», конечно, есть свои проблемы. Особенно в обороне. Однако они идут относительно бодро. Важно, что участие в финале Кубка лиги Англии примет Александер Исак. Во-первых, потому что шведский форвард с 19 голами в АПЛ является не только лучшим бомбардиром «Ньюкасла», но и одним из лучших бомбардиров лиги. Второй момент — игра персонально против «Ливерпуля».

Александер Исак забил в четырёх из пяти предыдущих встреч с «Ливерпулем». С учётом проблем «красных» с правым флангом обороны, вполне возможно, сумеет забить снова. Понятно, что команда Арне Слота постарается сыграть в доминирующей манере, но в финале терять нечего, и подопечные Эдди Хау должны найти чем ответить более статусному сопернику.

Что касается ставки, то голы в обе стороны действительно смотрятся многообещающе. Однако букмекеры тоже в курсе нюансов, а потому выставляют довольно низкие коэффициенты за одинар. Решение — добавить тотал больше 2.5 мяча. Во-первых, такое заходило в четырёх из шести прошлых очных встреч. Во-вторых, оборона «сорок» сейчас тоже не впечатляет.