«Оренбург» — «Факел»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Факел».

Ставка: победа «Оренбурга» за 2.26.

«21-й тур Российской Премьер-Лиги открывается матчем в Оренбурге, где встречаются две последние команды чемпионата. «Оренбург» против «Факела». И для «Оренбурга», уже кажется, каждый тур — это последний шанс зацепиться за уходящую подножку поезда. Восемь очков сейчас у «Оренбурга», 14 – у «Факела», 17 – у «Ахмата» и 19 – у «Химок», которые вне зоны вылета.

Конечно, «Оренбургу» будет очень тяжело спастись, при Слишковиче пока команда не побеждала, если только раз в кубковом матче с «Химками». В чемпионате до сих пор всего одна победа, и с такими результатами, конечно, ловить особо нечего. Поражение от «Ростова» – это, конечно, печаль для «Оренбурга».

«Факел» всю эту неделю боролся с ЭСК и КДК, отстаивая Якимова, отстаивая своих болельщиков. Отстоять Якимова удалось, болельщиков – нет. И следующий домашний матч «Факел» проведёт без зрителей. Но как будет забивать «Факел», я уже задавался этим вопросом на прошлой неделе, и с «Зенитом» мало что получалось создать в атаке. Думаю, что и с «Оренбургом» нечто подобное мы увидим. У «Оренбурга» хороший подбор игроков впереди. И надо признать, что и с «Ростовом», и со «Спартаком» «Оренбург» в целом смотрелся достойно.

Домашний матч, вот эта очень долгая серия без побед, где-то «Оренбург» всё-таки на свою победу наиграл. «Оренбург» тонет. И я думаю, что за собой ещё потянет и «Факел». Мой прогноз — победа «Оренбурга» за 2.26», — приводит слова Генича «РБ Спорт».