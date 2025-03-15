«Химки» – «Ахмат»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ 15 марта

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» – «Ахмат» в 21-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют и «Ахмат» не проиграет за 2.40.

«В Подмосковье «Химки» будут принимать ««Ахмат»». Наиважнейшая игра для тех и для других. «Химкам» ни в коем случае нельзя проигрывать «Ахмату». «Ахмат» в случае победы из зоны вылета уходит, даже из зоны стыковых матчей, обходит «Химки» в турнирной таблице.

«Ахмат» очень здорово смотрится в последних матчах — и в чемпионате ни разу не проиграли, была победа над «Рубином», в Москве очень хорошо смотрелись с «Локомотивом», а потом вторым или полуторным составом обыграли «Краснодар» в Кубке России — с триумфальным возвращением Бериши и Богосаваца. В общем, «Ахмат» сейчас физически здорово готов, необходимую передышку небольшую получили игроки основы, не игравшие в Краснодаре. И с положительными эмоциями «Ахмат» приезжает играть против «Химок».

У «Химок» подбор игроков пока лучше гораздо, чем выстроенность игры. Конечно, «Химки» могут подстраиваться под разных соперников и долгое время с ЦСКА держались, могли не проиграть, феноменальный матч провел Кокарев. Но кажется, что «Ахмат» посильнее. Я думаю, что «Ахмат» не должен в Москве проиграть. Но у «Химок» всегда работают стандарты. Есть Лукас Вера, который может что-то придумать, Бакаев, Мирзов, Руденко, Заболотный в атаке что-то они придумать могут. Но я сомневаюсь, что «Химки» обыграют «Ахмат».

Поэтому мой прогноз на эту встречу – «обе забьют и «Ахмат» не проиграет» за 2,40», — приводит слова Генича «РБ Спорт».