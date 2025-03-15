«Химки» — «Ахмат»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Химки» – «Ахмат».

Ставка: победа «Ахмата» за 2.60.

«Подмосковная команда пока находится в безопасной зоне, сейчас у неё 19 очков, это 12-е место, но конкуренты не дремлют, махачкалинское «Динамо» лишь в одном результативном очке от команды Артиги и в любой момент готово ужалить. У самих «Химок» результаты идут в хаотичном порядке. Результативная ничья с «Краснодаром» соседствует с победой над «Локомотивом» и поражением от «Динамо». В первом туре после возобновления чемпионата химчане минимально обыграли «Факел», по игре воронежцы не уступали своим соперникам, но подмосковной команде удалось сделать главное — забить. Эдгардо Фаринья на 15-й минуте забил единственный мяч в этой встрече, победа «Химок».

В последнем туре команде противостоял ЦСКА, всё же планирующий зацепиться за первую пятёрку. «Химки» неплохо начали матч и даже могли открывать счёт в первом тайме, дальний удар из-за пределов штрафной пришёлся в перекладину. В дальнейшем армейцы перехватили инициативу и создали достаточное количество моментов. Статистика ударов впечатляет: 26 против 7, в створ — 12:1. До конца игры гостям удавалось сохранить свои ворота сухими, здорово играл молодой Никита Кокарев. Решающими стали дополнительное время и один из последних угловых в матче. Подавать пошёл вышедший на замену Миралем Пьянич, и это ему удалось идеально. Виллиан Роша в центре штрафной переиграл своих оппонентов и оставил «Химки» без набранных очков — 0:1.

«Ахмат» постепенно выбирается из ямы. В последних четырёх матчах ни одного поражения, отличная статистка! Сначала была ничья с московским «Динамо», да и то в конце не повезло, уже в добавленное время отличился Игорь Лещук. После этого — две победы. 1:0 над «Оренбургом» и 2:1 над «Рубином». Игра с «Локомотивом» также простой не получилась. Алексей Батраков открыл счёт на 16-й минуте, преимущество железнодорожников держалось до конца первого тайма, пока не отличился Максим Самородов. Во второй половине матча ничего особо не поменялось, игра осталась равной, таким остался и счёт, в итоге — 1:1.

«Ахмат» показывает отличную игру, поражений нет уже давно, к тому же на неделе удалось выбить «Краснодар» из розыгрыша Кубка. «Химки» явно не в форме, да и последние очные матчи с грозненцами ничего хорошего не сулят. Четыре матча — три поражения и одна ничья. В нынешних реалиях «Ахмат» просто лучше», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».