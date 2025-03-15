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«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ

«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Махачкала – «Крылья Советов» в 21-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.01.

«В Каспийске тоже важнейший матч для распределения команд по турнирной таблице. «Динамо» Махачкала сыграет против самарских «Крыльев». Между командами всего одно очко, и такие матчи принято называть игрой за шесть очков. Махачкала два матча подряд проиграла — в чемпионате «Динамо», а в Кубке России «Локомотиву». Смотрелись в целом неплохо, но махачкалинцев уже давно изучили. Класса впереди не хватает, чтобы моменты реализовывать. Очень неплохое впечатление произвёл вот этот Мохамед Аззи, новичок команды, забивший гол в ворота «Локомотива». Но в целом, как играет Махачкала, понятно.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Крылья Советов
Самара
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Крылья» хороший матч провели в Краснодаре, хороший в целом по содержанию матч с «Акроном», но проиграли. Группа атаки у «Крыльев» интересная, быстрая, разнообразная. Поэтому, с учётом того, что перестелили поле в Каспийске, на нём теперь комбинировать легче, чем было ранее, я думаю, «Крылья», уже игравшие на этом поле и уступившие 0:1 в Кубке в начале сезона, сейчас, скорее всего, забьют. Могут и пропустить, могут на контратаке соперника подловить, если Махачкала подраскроется.

Я бы взял на матч – «2-3 гола» за 2.01. Как-то вот мне не кажется, что будет больше трёх забитых мячей, но по одному команды вполне могут забить. 1:1, 2:1, 2:0 — вот что-то такое в этой паре вполне может быть в этом туре», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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