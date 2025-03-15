«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.51.

«Махачкалинцы не в лучших кондициях, побед нет уже пять туров, за это время «Динамо» успевало совмещать интересные, результативные матчи с теми, которые заканчивались унылыми нулями. Так было в матчах с «Пари НН» и «Факелом», в этих играх счёт открыт так и не был. Противостояние с «Рубином» получилось значительно более весёлым. Команда Хасанби Биджиева вела со счётом 2:0, но не смогла удержать преимущество. Казанцы забили три раза, в итоге это и принесло им победу с минимальной разницей — 3:2. В первом туре после перерыва команда из Махачкалы сыграла вничью с «Локомотивом». Счёт открыл Эгаш Касинтура, но, как и в матче с «Рубином», сохранить своё преимущество так и не получилось, Дмитрий Воробьёв в концовке вырвал для своей команды ничью. В матче с одноклубниками из Москвы добиться положительного результата не получилось, хозяева забили уже на седьмой минуте, во втором тайме всё стало ещё хуже: махачкалинцы пропустили трижды и в итоге уступили разгромно — 0:4.

«Крылья Советов» не могут победить в новом году. С «Краснодаром» самарцы даже некоторое время вели в счёте, на 41-й минуте забил Иван Олейников. Сохранять преимущество удавалось лишь несколько минут, уже в начале второго тайма Гленн Бейл срезал мяч в свои ворота. Статистика матча примерно равная, а по ударам в створ самарцы и вовсе смогли обойти соперника — 5:2. В итоге ничья — 1:1. В последнем туре «Крылья» уступили своим соседям из Тольятти — 0:2, мячи на свой счет записали Артём Дзюба и Стефан Лончар.

В матче первого круга «Крылья» минимально уступили 0:1, единственный мяч забил Абакар Гаджиев. Много мячей ждать не стоит и в этот раз. Дома махачкалинцы чаще всего играли закрыто, «Крылья» не выглядят как команда, которая может вскрыть плотную оборону соперника», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».