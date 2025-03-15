«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на игру 21-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо».

Ставка: ТБ 3 за 1.95.

«Обе команды со скрипом, немного прихрамывая, вошли в новую часть сезона. «Локомотив» не выигрывает в чемпионате уже достаточно давно. Однако в Кубке, в Каспийске, молодыми ребятами была одержана важная победа. Пиняев, как и в матчах чемпионата, был хорош. Батраков вышел с капитанской повязкой.

«Динамо» тоже сыграло смешанным составом и с удалением уступило 1:2 ЦСКА. Конечно, составы в этом матче будут сильно отличаться от кубковых, особенно у «Динамо». Вряд ли Смелов и Александров сыграют в опорной зоне. Вряд ли Марцел Личка доверит им место в стартовом составе на такую игру.

«Локомотив» старается играть быстро, доводить мяч на фланг и за счёт индивидуальных действий Пиняева, Самошникова создавать моменты – входить в штрафную, простреливать, подавать, бить. Однако реализация подводит. В игре с «Ахматом», откровенно говоря, у «Локомотива» мало что получалось. Да, были персональные активные действия, но в целом «Ахмат» сумел разрушить игру «Локомотива» в плане командных взаимодействий.

Сейчас «Локомотив» снова играет дома, как и в прошлом туре с «Ахматом». Команда отстаёт от «Динамо» на два очка, и победа позволит обойти соперника, выйдя на чистое четвёртое место. «Динамо» важно не проиграть, чтобы не пропустить «Локомотив» вперёд. ЦСКА играет в Самаре против «Акрона» и, если победит, тоже максимально приблизится к лидерам. «Динамо» может воспользоваться возможной осечкой «Спартака». Если «Спартак» не выиграет у «Зенита», а «Динамо» победит в дерби, то поднимется в тройку.

Интриг здесь более чем достаточно. Наверное, когда мы говорим о противостоянии «Локомотив» – «Динамо», мы ждём яркий, результативный, обоюдоострый футбол. Поэтому мой выбор – ТБ 3. Можно рассмотреть комбо-вариант «ТБ 2.5 и обе забьют». В общем, всё крутится вокруг варианта «обе забьют» и «верхового» матча», — приводит слова Генича «РБ Спорт».