«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Виктора Гусева на игру чемпионата России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо».

Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.63.

«Два московских клуба словно из засады готовы атаковать своих географических и турнирных соседей спартаковцев, а также питерцев и краснодарцев, расположившихся на трёх верхних местах в таблице. Но для этого сначала надо разобраться друг с другом. И ни те, ни другие не имеют права терять очки.

В первом круге ещё летом «Динамо» на своём поле победило «Локомотив» — 3:1. После этого команды по разу выиграли друг у друга в Кубке, причём, неизменно побеждая в гостях.

В 20-м туре «Локомотив» дома после быстрого гола Батракова всё же упустил победу над «Ахматом» (1:1). А вот «Динамо», атака которого в отсутствие травмированного Тюкавина вызывала опасения, на своём поле разгромило, правда, допустившую много ошибок Махачкалу (4:0).

После этого у бело-голубых было выездное поражение от ЦСКА в Кубке России (1:2). Железнодорожники в рамках другой части этого турнира победили в гостях тех же махачкалинцев (2:1).

В чемпионате «Локомотив» не добивается успеха уже пять туров подряд, причём игры на своём поле тоже особой радости не приносят. У «Динамо» — 7 матчей без поражений, причём больше половины из них — победы.

Высокий тотал забитых мячей в личных встречах последнего времени даёт надежду на то, что и сейчас можно будет увидеть голы, причём, от обеих команд. С другой стороны, результативность их в последнее время за редким исключением оставляет желать лучшего. Возможно, мысль об уязвимости собственной обороны заставляет действовать с опаской.

Дополнительным стимулом для «Локомотива», ведомого разыгравшимся Пиняевым и универсальным Батраковым, станет желание реабилитироваться перед своим зрителем. Но в отсутствие у хозяев травмированного стержневого игрока Баринова, соперник вполне может получить дополнительные шансы в атаке.

«Динамо» сейчас имеет преимущество в два очка, но желание опередить стоящий всего на одно выше «Спартак», вероятно, преобладает над желанием, сыграв на ничью, сохранить статус-кво в противостоянии с «Локомотивом». Да и досадное для болельщиков кубковое поражение в предыдущем московском дерби с ЦСКА не надо сбрасывать со счетов. А, значит, гости тоже пойдут вперёд, что чревато пропущенными мячами, если учесть уже традиционные ошибки команды в обороне», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».