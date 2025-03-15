«Локомотив» — «Динамо»: ставка Игоря Семшова на встречу чемпионата России

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Динамо».

Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.65.

«Железнодорожники под руководством Михаила Галактионова стремятся закрепиться в верхней части турнирной таблицы. Особенно удачно они выглядят на домашнем поле, на котором одержали семь побед, один матч сыграли вничью и потерпели два поражения.

«Динамо» идёт на четвёртой строчке в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички показывают неплохие результаты, однако в последних матчах команда часто пропускает один и более мяча за игру. Исключением стал матч с махачкалинским «Динамо» в прошлом туре — 4:0. Отсутствие лидера атак Константина Тюкавина, выбывшего на длительный срок, может сказаться на атакующем потенциале команды, однако это хороший шанс для Ярослава Гладышева проявить себя. Помимо этого, с особым настроем должен сыграть Маухуб, который подвёл команду в Кубке России, получив красную карточку.

У «Динамо» более сбалансированный состав, а «Локомотив» делает ставку на молодёжь, а ей свойственна нестабильность. Да и последние пять матчей между этими соперниками завершились в пользу бело-голубых. Поставим на то, что «Динамо» не проиграет», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».