Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — «Динамо»: ставка Игоря Семшова на встречу чемпионата России

«Локомотив» — «Динамо»: ставка Игоря Семшова на встречу чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Динамо».

Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.65.

«Железнодорожники под руководством Михаила Галактионова стремятся закрепиться в верхней части турнирной таблицы. Особенно удачно они выглядят на домашнем поле, на котором одержали семь побед, один матч сыграли вничью и потерпели два поражения.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» идёт на четвёртой строчке в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички показывают неплохие результаты, однако в последних матчах команда часто пропускает один и более мяча за игру. Исключением стал матч с махачкалинским «Динамо» в прошлом туре — 4:0. Отсутствие лидера атак Константина Тюкавина, выбывшего на длительный срок, может сказаться на атакующем потенциале команды, однако это хороший шанс для Ярослава Гладышева проявить себя. Помимо этого, с особым настроем должен сыграть Маухуб, который подвёл команду в Кубке России, получив красную карточку.

У «Динамо» более сбалансированный состав, а «Локомотив» делает ставку на молодёжь, а ей свойственна нестабильность. Да и последние пять матчей между этими соперниками завершились в пользу бело-голубых. Поставим на то, что «Динамо» не проиграет», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Локомотив» — «Динамо» Москва. Батраков сделает Личке ещё больнее
«Локомотив» — «Динамо» Москва. Батраков сделает Личке ещё больнее
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android