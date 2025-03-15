«Вильярреал» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Вильярреал» — «Реал» Мадрид.

Ставка: 1:1 за 6.80.

«В 28-м туре чемпионата Испании сойдутся «Вильярреал» и «Реал» Мадрид. Соперники борются за высокие позиции в Ла Лиге. Само собой, у команды Анчелотти ставки выше, она претендует на чемпионство. Но, учитывая график матчей «сливочных», не жду, что сейчас им будет легко.

Само собой, говоря про этот матч, сразу нужно упомянуть, что «Реал» только что проводил тяжёлый еврокубковый поединок. Единственный плюс, что далеко команде Анчелотти ехать не пришлось – в 1/8 финала выпало играть с «Атлетико». Впрочем, легко им обоим всё равно не было.

В ответной игре «матрасники» быстро забили, после чего закрылись в своей штрафной. «Реал» же не торопился вскрывать соперника. Плохой матч в исполнении Винисиуса, Мбаппе снова был не так ярок, как от него ждут. Они доиграли до серии пенальти, в которой подопечные Анчелотти уже оказались сильнее. Плюс повезло с двойным касанием Альвареса, чей реализованный 11-метровый не засчитали.

Если же рассматривать ситуацию в Примере, то там дела у «Реала» всё ещё идут хорошо, несмотря на большое количество потерь очков в последние месяцы. Сейчас у них с «Барселоной» по 57 очков, они делят лидерство. Хотя у каталонцев ещё есть игра в запасе, так что расслабляться «сливочным» некогда. «Вильярреал» же борется за еврокубки. С 44 баллами он стоит на пятом месте, имеет небольшой разрыв с соперниками выше и ниже. Хотя у клуба тоже есть матч в запасе, так что в перспективе он ещё может улучшить своё положение, если не проиграет сегодня, конечно.

В последних матчах «Вильярреал» выступил не лучшим образом, не так, как подобает команде, борющейся за еврокубки. В двух из трёх туров он потеряла очки, причём соперники были не такие уж сильные – «Валенсия» (1:1) и «Алавес» (0:1). Так что я не уверен, что и сейчас «жёлтая подлодка» сумеет оказать сопротивление «Реалу».

Но, с другой стороны, мадридцы только что провели изнурительный матч в еврокубке. Скорее всего, не все основные игроки у «Реала» выйдут на поле. На следующей неделе ещё и будет пауза на матчи сборных. Просто бесконечное количество матчей у основных футболистов», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».