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«Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

«Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги
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Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.91.

«Лейпциг» испытывает системные проблемы весь сезон. В прошлом туре он снова не выиграл, сыграл 0:0 с «Фрайбургом». «Лейпциг» в непростом положении сейчас, но Марко Розе доверяют, и он продолжает команду тренировать. «Лейпциг» продолжает борьбу ещё в Кубке Германии. «Лейпциг» — команда с сильным составом, но кризисная сейчас.

Германия — Бундеслига . 26-й тур
15 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Дортмунд» тоже кризисный, в Бундеслиге он в середине таблицы идёт далеко от зоны Лиги чемпионов. В ЛЧ тяжело будет «Дортмунду» попасть, тяжелее, чем «Лейпцигу», если смотреть на набранные очки и отставание. Но «Дортмунд» в самой Лиге чемпионов хорош. Прошли «Лилль», хороший матч во Франции выдали, наверное, лучший при Нико Коваче, классный второй тайм. Но «Дортмунд» тоже с системными проблемами. Команда не случайно идет 10-й в таблице.

Я здесь в исход лезть не буду. Я просто возьму комбинированную ставку — обе забьют и тотал больше 2.5 за 1.91. Я думаю, что здесь должны быть голы, и обе команды могут привезти, наошибаться в защите. Но и у тех и у других очень сильная атака, и здесь, мне кажется, это будет матч про ошибки, про голы. В общем, обычно «Лейпциг» и «Дортмунд» зрелищно друг с другом играют», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

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