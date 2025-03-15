«Салават Юлаев» – «Динамо» Минск: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Динамо» Минск.
Ставка: победа «Динамо» Минск и ТМ 5.5 за 3.10.
«В четверг стало ясно, что неделя без хоккея скорее навредила «Салавату». Свежесть у уфимцев оказалась приличная, но вот из игрового тонуса они выпали. Настолько, что не смогли показать ни фирменной дисциплинированной игры в обороне, ни хотя бы выехать за счет главных звезд атаки. Теперь временной разобранностью команды Козлова вполне может воспользоваться минское «Динамо».
Тем более что белорусы после своего потрясающего февральского спурта проиграли уже дважды подряд. Причем если поражение в Питере оказалось скорее читаемым, то осечка в Череповце – вовсе необязательной. После такого команда Квартальнова постарается отыграть матч в Башкирии на максимуме. Ведь задачу забраться в регулярке как можно выше никто не отменял. А если помнить о том, что по эффективности действий атаки минчане как минимум не уступают «Салавату», появится хороший повод поставить на победу гостей. С тоталом 5 шайб за встречу или меньше», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».