«Салават Юлаев» – «Динамо» Минск: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Динамо» Минск и ТМ 5.5 за 3.10.

«В четверг стало ясно, что неделя без хоккея скорее навредила «Салавату». Свежесть у уфимцев оказалась приличная, но вот из игрового тонуса они выпали. Настолько, что не смогли показать ни фирменной дисциплинированной игры в обороне, ни хотя бы выехать за счет главных звезд атаки. Теперь временной разобранностью команды Козлова вполне может воспользоваться минское «Динамо».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 марта 2025, суббота. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Тем более что белорусы после своего потрясающего февральского спурта проиграли уже дважды подряд. Причем если поражение в Питере оказалось скорее читаемым, то осечка в Череповце – вовсе необязательной. После такого команда Квартальнова постарается отыграть матч в Башкирии на максимуме. Ведь задачу забраться в регулярке как можно выше никто не отменял. А если помнить о том, что по эффективности действий атаки минчане как минимум не уступают «Салавату», появится хороший повод поставить на победу гостей. С тоталом 5 шайб за встречу или меньше», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».