«Сибирь» – «Торпедо»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру КХЛ в Новосибирске

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч КХЛ «Сибирь» – «Торпедо».

Ставка: победа «Торпедо» за 2.60.

«Ещё перед матчем с «Амуром» стало известно, что «Сибирь» потеряла Владимира Бутузова до конца сезона — одного из ключевых игроков большинства. Теперь он будет помогать команде только со скамейки. Несмотря на его отсутствие, новосибирцы обыграли хабаровский клуб (4:2), но без пятиминутного удаления Сергея Рыжикова все могло сложиться иначе. Победа над аутсайдером Восточной конференции не стала убедительным доказательством выхода из кризиса. Поэтому в предстоящей домашней игре «Сибирь» вряд ли можно считать фаворитом.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 марта 2025, суббота. 13:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Торпедо» хоть и проиграло два последних матча, но выглядит сильнее своего следующего соперника. Команде Игоря Ларионова не хватает стабильности, зато в атаке у нее полный порядок. 19-летний Никита Артамонов уже забросил 22 шайбы и является лучшим снайпером команды. Если с топ-соперниками нижегородцам пока тяжело, то такие коллективы, как «Сибирь», они обыгрывать обязаны.

Моя ставка: победа «Торпедо», — приводит слова Тубольцевой «ВсёПроСпорт».