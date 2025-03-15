«Манчестер Сити» — «Брайтон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Брайтон».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.68.

«Манчестер Сити» и «Брайтон» встретятся в 29-м туре чемпионата Англии. Тут, кажется, все должно быть очевидно. С другой стороны, говорить с уверенностью про любой матч нынешних «горожан» — тяжело. Еще больше вопросов возникает, когда смотришь на последние матчи соперников в этой паре.

Собственно, «Брайтон», судя по его последним играм, находится в отличной форме. Клуб идет на серии побед. В начале февраля он был разгромлен «Ноттингем Форест» со счетом 0:7. И после этого «чайки» только выигрывали в шести матчах кряду. Причем только одна игра у них была против слабого соперника – 4:0 с «Саутгемптоном». Остальные противники могли бы доставить проблем подопечным Хюрцелера, но и они были обыграны – дважды «Челси» (2:1 и 3:0), «Фулхэм» (2:1), «Ньюкасл» в Кубке Англии (2:1).

Само собой, эти результаты отразились на турнирном положении «Брайтона» — с 46 очками он уже идет седьмым, находится в шаге от попадания в топ-6, отстает от двух соперников выше всего на балл. Собственно, «Манчестер Сити» как раз и является одной из этих команд, которые опережают «чаек» на минимальное количество очков. Он сам идет на пятой строчке и обгоняет «Ньюкасл» только по дополнительным параметрам.

В прошлом туре команда Гвардиолы уступила в принципиальном матче. Она встречалась с «Ноттингем Форест», который шел на небольшой серии без побед, но что более важно, который занимал третье место. И победив, «Сити» мог бы подняться в топ-3, где он уже давно не был. Однако «лесники» в их противостоянии оказались сильнее, выиграли 1:0. Не такой уж плохой матч в исполнении «горожан», они были активнее, но моменты не реализовали, а пропустили в самой концовке.

И в целом, в таком результате уже нет ничего удивительного. Нынешний «Манчестер Сити» все еще находится в кризисе, пусть уже и не таком серьезном, как в конце 2024 года. В важных матчах сильным и крепким противникам проигрывает нынешняя команда Гвардиолы. Так, уже вылетела она из Лиги чемпионов от «Реала» Мадрид, в АПЛ уступила «Ливерпулю» с «Арсеналом».

Но «Брайтон» все же клуб другого уровня, несмотря на его серию побед. Я думаю, «горожанам» по силам его одолеть, да и мотивация точно есть – необходимо возвращаться в топ-4. Так что все-таки поставлю тут на победу «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.68», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».