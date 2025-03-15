«Милан» — «Комо»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Комо».

Ставка: «Милан» не проиграет и обе забьют за 1.98.

«Милан» сыграет с «Комо» в 29-м туре Серии А. Миланцы в прошлом туре вытащили матч с «Лечче», проигрывая 0:2, выиграли 3:2. В концовке три мяча «Милан» забил. Пулишич стал героем матча, забил с пенальти, забил с игры. И очередной тяжёлый матч для «Милана» — 70% владения, много держали мяч, но испытали проблемы. Тем не менее смогли победить, и, в общем, у «Милана» сложный отрезок сезона, сейчас команда отстаёт от зоны Лиги чемпионов на восемь очков.

«Комо» в нижней части таблицы, но имеет отрыв от зоны вылета солидный. «Комо» — команда, которую ценят и за которой следят из-за Сеска Фабрегаса, из-за её стиля интересного. «Комо» не боится владеть мячом, играть на равных даже с топ-командами. «Комо» в прошлом туре упустил очки в матче с «Венецией», ведя 1:0, пропустили на 90+5-й минуте. И в итоге ничья 1:1.

«Милан» дома играет с «Комо». Я думаю, что нужно просто учитывать тенденции. Да, «Милан» в пяти матчах подряд пропускает во всех турнирах, если смотреть. Регулярно проходит ставка «обе забьют» у «Милана». «Комо» забивает в пяти матчах подряд, и в трёх подряд у него проходят «обе забьют». Я возьму комбинированную ставку на этот матч — обе забьют и «Милан» не проиграет с коэффициентом 1.98.

Дома, я думаю, «Милан» всё-таки не проиграет, но будет тяжёлый матч. Миланцы, я думаю, пропустят, может быть, ничья будет, может быть, победа «Милана» с пропущенным голом. Хозяевам нужна победа очень, чтобы сократить отставание от зоны Лиги чемпионов», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».