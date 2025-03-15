ЦСКА — «Динамо» Москва: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 15 марта

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Динамо» Москва.

Ставка: победа ЦСКА за 2.43.

«Армейцы в этом сезоне уже выиграли у «Динамо» три дерби из трёх – и сейчас тоже могут рассчитывать как минимум на ничью в основное время. Красно-синие в среду попытались сыграть в закрытый дисциплинированный хоккей и поплатились за это. Однако команда Кудашова – далеко не «Магнитка», против земляков строгая тактика ЦСКА может и сработать. Как минимум потому, что вариативность в атаке у бело-голубых гораздо ниже, чем у действующих чемпионов. Понятно, кого надо прихватывать в первую очередь, чтобы динамовское нападение заглохло.

Ещё один козырь в пользу хозяев – их габариты. Против физически крепких скоростных команд нынешнее «Динамо» играть очень не любит. Так что если не хотите ставить на овертайм, берите победу армейцев с минимальной разницей в счёте. Вряд ли зрители матча увидят больше пяти голов, но победе своих любимцев домашняя арена ЦСКА должна порадоваться», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».