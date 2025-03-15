«Локомотив» — «Динамо»: фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на РПЛ

15 марта «Локомотив» примет «Динамо» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу. Встреча начнётся в 19:30 мск. Пока соперники выявляют сильнейшего по московскому дерби, ты можешь получить фрибет 2000 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ:

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Железнодорожники подходят к противостоянию с далеко не самым лучшим настроением. Коллектив Михаила Галактионова не может победить в рамках РПЛ на протяжении уже пяти поединков подряд. После возобновления чемпионата «Локомотив» дважды сыграл вничью с одинаковым счётом 1:1. Сначала красно-зелёные поделили очки с махачкалинским «Динамо», а затем разошлись миром с «Ахматом».

«Динамо», наоборот, исправно набирает очки. Подопечные Марцела Лички не знают поражений в чемпионате России уже девять матчей кряду. Последний раз в РПЛ они проиграли ещё в октябре, уступив в другом дерби ЦСКА. Статистика личных встреч тоже на стороне бело-голубых. В текущем сезоне соперники встречались трижды: в двух матчах победа осталась за «Динамо», один раз сильнее оказался «Локомотив».

Обе команды не смогут рассчитывать на ключевых футболистов. В прошлом туре травму получил полузащитник хозяев Дмитрий Баринов. По словам его агента, восстановление займёт не меньше месяца. Форвард «Динамо» Константин Тюкавин перенёс операцию на крестообразной связке колена и восстанавливается от повреждения. В текущем сезоне нападающий не появится на поле.

«Локомотив» набрал 37 очков и замыкает пятёрку лидеров в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» идёт на четвёртой позиции и опережает соперника на два балла.

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