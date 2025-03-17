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«Локомотив» — «Адмирал»: букмекеры оценили шансы

«Локомотив» — «Адмирал»: букмекеры оценили шансы
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17 марта состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Локомотив» примет «Адмирал». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.67, что равно приблизительно 59% вероятности.

Победа «Адмирала» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.70. Поставить на ничью можно за 4.10.

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Локомотив» — «Адмирал» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.93, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.87.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 14.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.20.

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