«Локомотив» — «Адмирал»: прогноз на матч в Ярославле

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру «Локомотив» — «Адмирал».

Ставка: «Локомотив» победит + тотал меньше 5.5 гола за 2.43.

У «Адмирала» один из худших показателей выступлений на выезде в КХЛ. Выиграл только 10 матчей в текущем сезоне. В то же время владивостокцы в гостях отличаются прагматизмом: в среднем за встречу забрасывают 2,3 шайбы, пропускают — 2,9. Скромно.

Про крепчайшую защиту «Локомотива» уже даже говорить надоело. Всё и так понятно. Заключить пари на то, что сыграет П1 + ТМ 5.5 шайбы, можно с коэффициентом 2.43. Только в одной из пяти последних очных встреч на двоих соперники забросили больше четырёх шайб в основное время.

В этом сезоне команды встречались всего один раз — во Владивостоке. Железнодорожники победили со счётом 3:0. Дома выиграть должно быть ещё проще. Нечего тянуть. Потом будут два выездных матча, лучше стать победителем регулярки в родных стенах и разделить этот памятный момент с родными болельщиками.