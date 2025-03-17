«Арсенал» — «Чайка»: прогноз и ставка на матч в Туле

17 марта состоится матч 24-го тура Первой лиги, в котором встретятся тульский «Арсенал» и «Чайка» из Песчанокопского. Игра пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.08, что равно приблизительно 48% вероятности.

Победа «Чайки» оценивается коэффициентом 3.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Арсенал» — «Чайка» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.30.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.