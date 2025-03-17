«Арсенал» — «Чайка»: прогноз на матч Первой лиги

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу «Арсенал» — «Чайка».

Ставка: ничья за 3.30.

«Арсенал» располагается на девятом месте в турнирной таблице, «Чайка» занимает 10-ю строчку. В ближайшее время могут поменяться местами. Туляки уступили в четырёх из семи предыдущих матчей Первой лиги, а длительность безвыигрышной серии в турнире составляет уже 13 встреч.

«Чайка» уступила только в 2 из 10 последних матчей второго по значимости дивизиона России. Правда, и выиграла за этот период только два раза. Соперники друг друга стоят. На двоих насобирали уже 24 ничьих в этом сезоне. Побед ровно в два раза меньше.

Очень мало подопечные Калешина забивают в гостях. Всего восемь голов соорудили в 11 матчах, в то время как пропустили 17. И у «Арсенала» очень скромные показатели: в 11 играх на своём поле забили только 10 мячей, получили — шесть.

Очень не любят команды Калешина и Сторожука проигрывать. Хотя, безусловно, ещё лига навязывает свои условия. Во втором по значимости дивизионе России матчи частенько заканчиваются мирными исходами. В этот раз встретятся два примерно равных по силе соперника.