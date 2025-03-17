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«Металлург» — «Витязь»: прогноз и ставка на матч в Магнитогорске

«Металлург» — «Витязь»: прогноз и ставка на матч в Магнитогорске
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17 марта состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» примет «Витязь». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 1.52, что равно приблизительно 65% вероятности.

Победа «Витязя» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 5.50. Поставить на ничью можно за 4.70.

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Металлург» — «Витязь» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.48, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.50.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 11.5. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.80.

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