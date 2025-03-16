«Акрон» — ЦСКА: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Акрон» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.10.

«Акрон» — ЦСКА, матч 21-го тура РПЛ. Сразу хочу отметить, что ЦСКА стартовал в весенней части чемпионата очень даже неплохо — ничья в Питере, победа над «Химками». Ну и победа в Кубке, в первом матче 1/2 финала над «Динамо», тоже не будем забывать. Результат отличный и качество игры тоже. А «Акрон» из трёх матчей одержал, по моему мнению, важную для себя победу в Самаре над «Крыльями Советом». Забили два и оставили свои ворота в неприкосновенности.

Стоит напомнить, что в первом туре армейцы достаточно легко одержали победу, забив четыре во втором тайме. ЦСКА — шестой в таблице, и ещё можно побороться за третье место, ведь от «Спартака», который сейчас третий, пять очков. Ну а «Акрон», который имеет 25 очков, чувствует себя достаточно уверенно, имея плюс шесть очков от зоны переходных матчей.

Но тот футбол, который показывают игроки «Акрона», не заставляет усомниться в том, что в переходных матчах они не будут участвовать. Мой прогноз достаточно простой — победа ЦСКА за 2.10. Гости сильнее, гости намного увереннее. И у ЦСКА в воротах Игорь Акинфеев. Не знаю, пропустит ли Игорь мяч или нет, 100% уверенности нет, но в том, что ЦСКА победит, я уверен», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».